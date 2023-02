Italia, test negli Under 18 per un nuovo fuorigioco: la regola che vuole introdurre la FIFA

Fonte: tuttomercatoweb.com

Neanche il tempo di finire la sperimentazione per il fuorigioco semi-automatico, che il calcio rimette ancora una volta tutto in discussione. In realtà, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la FIFA sta studiando la fattibilità e l'utilità di un cambio da un paio d'anni. Per questo si svolgeranno dei test nell'Under 18 in Italia, oltre che in campionato minori in Olanda. I guardalinee dovranno convalidare il gol se almeno una parte dell'attaccante è in posizione regolare.