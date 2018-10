Italia-Tunisia, assist di Calabria per il gol di Parigini

Come la Nazionale maggiore, anche l'Under 21 è tornata al successo. 2-0 il risultato finale nell'amichevole disputata a Vicenza, dove gli Azzurrini hanno avuto la meglio sulla Tunisia grazie ai gol di Parigini e Kean. In campo per 86' il rossonero Calabria, autore di uno splendido assist per la rete del vantaggio al 34'. Nel complesso è stata una buona prova quella di Davide, che ha spinto con grande costanza, concedendo poco in fase difensiva.