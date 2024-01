Italia U15, i convocati per le due amichevoli contro la Slovenia: presenti anche tre giovani rossoneri

La Nazionale Under 15, dopo il test amichevole della scorsa settimana contro i pari categoria della Rappresentativa di Serie C, tornerà sui campi del Centro Tecnico Federale di Coverciano martedì 23 (ore 14.30) e giovedì 25 gennaio (ore 11) per affrontare i pari categoria della Slovenia.

Sono 22 i calciatori convocati dal tecnico Enrico Battisti, tutti classe 2009, che si raduneranno nella mattina di domenica 21 gennaio (ore 11.30) presso il CTF.

L'elenco dei convocati

Portieri: Pietro Faccioli (Milan), Mattia Sonzogni (Atalanta);

Difensori: Pietro Battaglini (Empoli), Cristian Cioffi (Roma), Djibril Diallo (Parma), Jacopo Del Fabro (Udinese), Davide Ginestretti (Empoli), Mattia Mercogliano (Milan), Edoardo Rocchetti (Juventus), Davide Verdelli (Atalanta);

Centrocampisti: Nana Jeffrey Baffoh (Sassuolo), Edoardo Biondini (Empoli), Gioele Giammattei (Roma), Thomas Martini (Milan), Dylan Scibilia (Torino), Pietro Stocco (Atalanta);

Attaccanti: Giovanni Bruno (Juventus), Thomas Corigliano (Juventus), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Marcello Fugazzola (Atalanta), Kevin Fustini (Bologna), Delis Gjeci (Inter).

Staff - Supervisore: Antonio Rocca; Allenatore: Enrico Battisti; Tecnici federali: Christian Maggio e Bruno Redolfi; Responsabile area portieri: Gaetano Petrelli; Preparatore dei portieri: Fabrizio Ferron; Preparatore atletico: Luca Coppari; Match analyst: Luca Dalmasso; Medici: Giuseppe Bastoni e Leonardo Previ; Fisioterapista: Luca De Marchi; Ufficio Stampa: Alessandro Paoli; Segretario: Francesco Lupi.