Italia U15, tre rossoneri convocati per il Torneo delle Nazioni

Fonte: figc.it

MilanNews.it

Ritorna il consueto appuntamento annuale con il Torneo delle Nazioni per la Nazionale Under 15 che, nella passata edizione, battendo 3-0 in finale la Repubblica Ceca ha riportato il trofeo in bacheca a 14 anni di distanza dall'ultimo successo.



Gli Azzurrini, dopo aver iniziato la stagione aggiudicandosi entrambe le amichevoli contro la Slovenia a settembre, hanno vinto a punteggio pieno il Torneo di Sviluppo UEFA disputato a novembre in Portogallo. Nel 2023, dopo essersi imposti nelle due sfide all'Albania, hanno vinto 5-2 contro i pari categoria della Rappresentativa Lega Pro prima di interrompere una striscia di sette vittorie consecutive perdendo entrambe le gare esterne contro la Spagna.

Il tecnico Massimiliano Favo ha convocato 22 calciatori, che si raduneranno nella serata di domenica 23 aprile a Gradisca d'Isonzo (GO). L'Italia, inserita nel gruppo A insieme a Messico e Macedonia del Nord, scenderà in campo martedì 25 aprile alle ore 18 contro i messicani e mercoledì 26 aprile alle ore 18 contro i macedoni. Semifinali e finali della manifestazione sono in programma rispettivamente sabato 29 aprile e lunedì 1° maggio. Le gare dell'Italia saranno trasmesse in diretta sulla pagina Facebook del Torneo delle Nazioni.



L'elenco dei convocati

Portieri: Matteo Farronato (Inter), Alessandro Longoni (Milan);

Difensori: Leonardo Noah Bovio (Inter), Lorenzo Calvani (Lazio), Mattia Marello (Udinese), Andrea Natali (Barcellona), Matteo Palma (Udinese), Luca Reggiani (Sassuolo), Pietro Semino (Sampdoria), Samuele Tavanti (Empoli);

Centrocampisti: Cristian Acatullo (Sassuolo), Nicolò Ballabio (Monza), Oliver Blini (Empoli), Christian Comotto (Milan), Vincenzo Damiano (Atalanta), Simone Lontani (Milan), Antonio Pirrò (Udinese), Vincenzo Prisco (Napoli)

Attaccanti: Danilo Busiello (Empoli), Thomas Campaniello (Empoli), Samuele Inácio (Atalanta), Edoardo Zanaga (Empoli)

Staff - Allenatore: Massimiliano Favo; Tecnico federale: Matteo Barella; Coordinatore area portieri: Gaetano Petrelli; Preparatore dei portieri: Davide Quironi; Preparatore atletico: Marco Montini; Match analyst: Niccolò Tolin; Medici: Giorgio Liberati Petrucci, Tania Giordano; Fisioterapista: Marco Fiore; Club Italia: Giuseppe Martucci; Segretario: Francesco Lupi.



19° Torneo delle Nazioni

Gruppo A (Italia)

ITALIA

Messico

Macedonia del Nord

1ª giornata (25 aprile)

Ore 18: ITALIA-Messico (Stadio Comunale 'Gino Colaussi', Gradisca d'Isonzo)

Riposa: Macedonia del Nord

2ª giornata (26 aprile)

Ore 18: Macedonia del Nord-ITALIA (Stadio Comunale 'Ermes Scaramuzza', Aquileia)

Riposa: Messico

3ª giornata (27/04/2023)

Ore 18: Messico-Macedonia del Nord (Stadio Comunale 'Sant'Andrea', Gorizia)

Riposa: Italia

*Semifinali (29/04/2023)

**Finali (01/05/2023)

*orario e sede a seconda del piazzamento nel girone

**orario e sede a seconda del risultato della semifinale