Italia U16, i convocati di Zoratto per il Torneo dei Gironi

La Nazionale Under 16, dopo aver registrato una sconfitta (2-0) e un pareggio (2-2) nella doppia amichevole contro la Repubblica Ceca a novembre, tornerà in campo da venerdì 19 a domenica 21 gennaio presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano per il consueto appuntamento annuale con il Torneo dei Gironi.

Sono 61 i calciatori convocati dal tecnico Daniele Zoratto, tutti classe 2008, che saranno divisi in due squadre da 20 elementi ciascuna (Rappresentativa A e Rappresentativa B) e una da 21 (Nazionale Under 16) prima di affrontarsi in un torneo amichevole. La manifestazione si aprirà venerdì 19 (ore 15) con la partita tra Rappresentativa A e Rappresentativa B, mentre la Nazionale Under 16 scenderà in campo sabato (ore 15) e domenica (ore 11) rispettivamente contro la perdente e la vincente della prima partita.

L'elenco dei convocati

Portieri: Francesco Cereser (Torino), Giacomo Giacomone (Lazio), Federico Giora (Frosinone), Raffaele Huli (Juventus), Sebastiano Nava (Juventus), Renato Widmer D'Autilia (Bologna);

Difensori: Diego Antonini (Empoli), Filippo Basile (Roma), Tommaso Angelo Bolis (Atalanta), Alessandro Bonora (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Cristian Breda (Inter), Christian Briguglio (Bologna), Lorenzo Calvani (Lazio)*, Samuele Carlaccini (Roma), Filippo Colafrancesco (Frosinone), Cristian Costabile (Sassuolo), Pantaleo Creti (Monza), Lorenzo Jeremie Fazio (Genoa), Alessio Insignito (Spezia), Thomas Lissi (Inter), Gabriel Marcon (Hellas Verona), Alessandro Rinaldi (Atalanta), Mauro Soldani (Bari), Davide Sorino (Inter), Stefano Specker (Juventus), Alberto Targa (Padova), Samuele Tavanti (Empoli);

Centrocampisti: Cristian Acatullo (Sassuolo), Pietro Arnaboldi (Milan), Alessio Baralla (Empoli), Samuel Beldenti (Brescia), Oliver Blini (Empoli), Benit Borasio (Juventus), Paolo Ceppi (Juventus), Christian Comotto (Milan), Giovanni D'Agostino (Inter), Giuseppe Forte (Sampdoria), Niccolò Giangreco (Genoa), Pietro La Torre (Inter), Luca Lo Monaco (Empoli), Simone Lontani (Milan), Andrea Luongo (Torino), Federico Maserati (Losanna), Fabio Pandolfi (Milan), Matteo Papaccioli (Como), Mattia Pedretti (Brescia), Francesco Reita (Lazio), Pietro Teixeira Falcetta (Roma), Danilo Treffiletti (Monza);

Attaccanti: Alex Amadio (Ascoli), Lorenzo Befani (Frosinone), Francesco Bellone (Genoa), Danilo Busiello (Empoli)*, Thomas Campaniello (Empoli), Cristian Carrara (Inter), Lorenzo Paratici (Sampdoria), Lorenzo Tosi (Pisa), Daniel Tumminelli (Sassuolo), Tancredi Vella (Roma), Edoardo Zanaga (Empoli).

*convocato in aggiunta.

**in sostituzione di Kevin Vitale Moressa (Inter).

Staff - Coordinatore Nazionali giovanili: Maurizio Viscidi; Allenatore: Daniele Zoratto; Tecnici federali: Davide Cei ed Emanuele Filippini; Coordinatore area portieri: Gaetano Petrelli; Referente area scouting junior: Alessandro Musicco; Preparatore atletico: Luca Coppari; Preparatore dei portieri: Fabrizio Capodici; Match analyst: Luca Dalmasso; Medici: Edoardo Gaj e Sofia Calaciura Clarich; Fisioterapisti: Manolo Ruggiero e Simone Siciliano; Nutrizionista: Dennis Dell'Unto; Ufficio Stampa: Alessandro Paoli; Segretario: Fabio Ferappi; Organizzazione: Luca Gatto; Osservatori: Andrea Campatelli, Gianpietro Di Pierro, Claudio Gabetta, Italo Graziani, Domenica Maggiora, Antonio Martella, Matteo Orlandoni, Daniele Ranzato, Giovanni Re, Armando Reggianini, Francesco Talarico e Carlo Zanantoni.

Torneo dei Gironi

Girone: Nazionale U16, Rappresentativa A e Rappresentativa B.

Prima giornata (venerdì 19 gennaio)

Ore 15: Rappresentativa A-Rappresentativa B

Riposa: Nazionale U16

Seconda giornata (sabato 20 gennaio)

Ore 15: Nazionale U16-perdente P1

Riposa: vincente P1

Terza giornata (domenica 21 gennaio)

Ore 11: Nazionale U16-vincente P1

Riposa: perdente P1

Le rose delle squadre

Nazionale U16

Portieri: Raffaele Huli (Juventus), Renato Widmer D'Autilia (Bologna);

Difensori: Diego Antonini (Empoli), Leonardo Noah Bovio (Inter), Cristian Breda (Inter), Lorenzo Calvani (Lazio), Cristian Costabile (Sassuolo), Thomas Lissi (Inter), Davide Sorino (Inter), Alberto Targa (Padova), Samuele Tavanti (Empoli);

Centrocampisti: Cristian Acatullo (Sassuolo), Oliver Blini (Empoli), Cristian Comotto (Milan), Pietro La Torre (Inter), Simone Lontani (Milan), Andrea Luongo (Torino), Danilo Treffiletti (Monza);

Attaccanti: Danilo Busiello (Empoli), Thomas Campaniello (Empoli), Cristian Carrara (Inter), Edoardo Zanaga (Empoli).

Rappresentativa A

Portieri: Francesco Cereser (Torino), Sebastiano Nava (Juventus);

Difensori: Cristian Briguglio (Bologna), Samuele Carlaccini (Roma), Filippo Colafrancesco (Frosinone), Lorenzo Jeremie Fazio (Genoa), Alessio Insignito (Spezia), Stefano Specker (Juventus), Alberto Targa (Padova);

Centrocampisti: Pietro Arnaboldi (Milan), Samuel Beldenti (Brescia), Benit Borasio (Juventus) Paolo Ceppi (Juventus), Giuseppe Forte (Sampdoria), Federico Maserati (Losanna), Francesco Reita (Lazio);

Attaccanti: Francesco Bellone (Genoa), Lorenzo Paratici (Sampdoria), Daniel Tumminelli (Sassuolo), Tancredi Vella (Roma).

Rappresentativa B

Portieri: Giacomo Giacomone (Lazio), Federico Giora (Frosinone);

Difensori: Filippo Basile (Roma), Tommaso Angelo Bolis (Atalanta), Alessandro Bonora (Juventus), Pantaleo Creti (Monza), Gabriel Marcon (Hellas Verona), Alessandro Rinaldi (Atalanta), Mauro Soldani (Bari);

Centrocampisti: Alessio Baralla (Empoli), Giovanni D'Agostino (Inter), Niccolò Giangreco (Genoa), Luca Lo Monaco (Empoli), Fabio Pandolfi (Milan), Matteo Papaccioli (Como), Mattia Pedretti (Brescia), Pietro Teixeira Falcetta (Roma);

Attaccanti: Alex Amadio (Ascoli), Lorenzo Befani (Frosinone), Lorenzo Tosi (Pisa).