Italia U16, i convocati per la doppia amichevole con l’Ungheria: presenti anche tre giovani del Milan

A poco meno di un mese di distanza dalle due amichevoli contro la Germania, entrambe pareggiate per 1-1, la Nazionale Under 16 torna in campo. Prima dei due pareggi contro i tedeschi gli Azzurrini, imbattuti nel 2023, hanno registrato tre vittorie consecutive, il 3-1 contro i pari categoria della Rappresentativa Lega Pro e la doppia sfida contro l’Albania (5-1 e 6-0).

Il tecnico Daniele Zoratto ha convocato 22 calciatori, tutti classe 2007 ad eccezione del 2008 Francesco Camarda (Milan) - alla sua seconda chiamata sotto età dopo quella di novembre contro l’Austria -, per la doppia amichevole con l’Ungheria in programma di martedì (ore 16) e giovedì 20 aprile (ore 11), entrambe presso il Global Football Park & Sporthotel di Telki. Il raduno è previsto nella serata di domenica 16 aprile a Bergamo.