Italia U16, i convocati per la doppia amichevole contro la Germania: ci sono anche tre giovani rossoneri

vedi letture

La Nazionale Under 16, dopo aver affrontato il Belgio a febbraio (due vittorie: 4-1 e 1-0), tornerà in campo per una doppia amichevole contro i pari categoria della Germania venerdì 22 (ore 18) e lunedì 25 marzo (ore 11) presso il Framas Stadion di Pirmasens.

I 21 convocati dal tecnico Daniele Zoratto, tutti classe 2008, si raduneranno martedì 19 marzo a Milano per poi partire, il giorno seguente, alla volta della Germania.

L'elenco dei convocati

Portieri: Matteo Farronato (Inter), Sebastiano Nava (Juventus);

Difensori: Diego Antonini (Empoli), Leonardo Noah Bovio (Inter), Lorenzo Calvani (Lazio), Samuele Carlaccini (Roma), Lorenzo Jeremie Fazio (Genoa), Alessio Insignito (Spezia), Thomas Lissi (Inter), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);

Centrocampisti: Cristian Acatullo (Sassuolo), Benit Borasio (Juventus), Oliver Blini (Empoli), Danilo Busiello (Empoli), Christian Comotto (Milan), Fabio Pandolfi (Milan), Matteo Papaccioli (Como), Marco Tiozzo Pagio (Juventus);

Attaccanti: Cristian Carrara (Inter), Simone Lontani (Milan), Kevin Vitale Moressa (Inter).

Staff - Allenatore: Daniele Zoratto; Assistente allenatore: Davide Cei; Preparatore dei portieri: Fabrizio Capodici; Preparatore atletico: Luca Coppari; Match analyst: Nicolò Tolin; Medici: Attilio Romano e Giuseppe Bastone; Nutrizionista: Dennis Dell'Unto; Fisioterapista: Manolo Ruggiero; Segretario: Fabio Ferappi; Club Italia: Ilaria Felaco.