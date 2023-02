Italia U17 Femminile, le convocate per il doppio test contro la Slovenia: ci sono anche tre giovani rossonere

Fonte: figc.it

Dopo le due amichevoli disputate a gennaio contro la Norvegia, la Nazionale Under 17 femminile torna in campo per un altro doppio test contro la Slovenia. Le gare si giocheranno domenica 19 (con calcio d'inizio alle 14.30) e martedì 21 febbraio (ore 11) al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia e rappresentano le prove generali in vista del Round 2 di qualificazione all'Europeo, che l'Italia disputerà dal 23 a 29 marzo in Francia, inserita in un girone che oltre alle padrone di casa comprende anche l'Irlanda e il Kosovo.

Il tecnico Jacopo Leandri ha convocato 22 calciatrici, di cui 20 classe 2006 e due classe 2007, Arianna Pieri e Alessia Guglielmini, protagoniste pochi giorni fa del Torneo di Sviluppo UEFA che la Nazionale Under 16 ha disputato e vinto in Portogallo. Il raduno è previsto per mercoledì 15 febbraio, con la squadra che si allenerà presso il CPO di Tirrenia sede anche delle due amichevoli.



L'elenco delle convocate



Portieri: Erica Di Nallo (Sassuolo), Emma Mustafic (Juventus)

Difensori: Martina Cocino (Juventus), Simona Davico (Juventus), Irene Divittorio (Sampdoria), Azzurra Gallo (Juventus), Leda Gemmi (Milan), Arianna Pieri (Roma), Marta Razza (Inter)

Centrocampiste: Valentina Donolato (Milan), Paola Fadda (Inter), Greta Fornara (Inter), Fiamma Lucchetta (Trento), Giada Pellegrino Cimò (Roma), Elena Cristina Pizzuti (Roma), Letizia Rossi (Milan), Sofia Testa (Roma)

Attaccanti: Emma Girotto (Sassuolo), Alessia Guglielmini (Sassuolo), Marika Picchirallo (Sassuolo), Maria Vittoria Rossi (Real Madrid), Marta Zamboni (Juventus)