Italia U18, vittoria per 3-0 contro la Serbia: in gol il rossonero Scotti

Inizia nel migliore dei modi la stagione della Nazionale Under 18, che vince 3-0 contro i pari categoria della Serbia presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia (PI) grazie alle reti messe a segno da Edoardo Sadotti (Fiorentina), Federico Ragnoli Galli (Atalanta) e Filippo Scotti (Milan).

"Era importante partire con il piede giusto - sottolinea soddisfatto il tecnico azzurro Daniele Franceschini -. Questa è la prima partita di un percorso che, in questa stagione, deve proiettare i ragazzi verso l'Europeo Under 19 del prossimo anno. Nel Club Italia, come testimoniano i risultati, c'è unità di intenti. I ragazzi, oltre all'ottimo risultato, hanno dimostrato grandissima mentalità approcciando nel miglior modo possibile all'impegno".

Gli Azzurrini, dopo essere passati in vantaggio al 3' grazie al colpo di testa di Sadotti su cross di Mattia Mannini (Roma), si vedono annullare, qualche minuto più tardi, un gol di Seydou Fini (Genoa) prima che, al 59', Ragnoli Galli realizzi un calcio di rigore conquistato da Marco Romano (Genoa). A chiudere definitivamente i conti in favore dei ragazzi di Franceschini, ci pensa Filippo Scotti (Milan) che, all'85', concretizza al meglio il cross dalla sinistra di Filippo Reale (Roma), quest'ultimo all'esordio assoluto con la maglia azzurra. L'Italia tornerà in campo a Tirrenia (PI) domenica 10 settembre (ore 16.30) per affrontare i pari categoria dei Paesi Bassi