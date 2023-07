Italia U19, Bollini: "Pronti e moderni per vincere in Europa"

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - "Ringrazio sempre la federazione per questa esperienza, ho passato la mia vita in panchina in tutte le categorie giovanili. Fare calcio europeo a livello giovanile è particolare. Bisogna essere preparati, pronti e moderni per vincere in Europa. Ho cercato di trasmettere tutto questo ai ragazzi". Così il ct dell'Italia Under 19, Alberto Bollini, ha commentato la vittoria dell'europeo. "La mia preoccupazione era la condizione atletica perché non abbiamo fatto amichevole tra maggio e giugno - dice ancora Bollini -. Ma dico bravi a li ragazzi e allo staff per avere ripreso energie dopo la batosta nel girone con il Portogallo". (ANSA).