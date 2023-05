Italia U20, Casadei: "Sono cresciuto con Kakà. Al Chelsea ho preso spunto da Thiago Silva"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Si è messo ben in mostra alla prima giornata del Mondiale Under 20, dove l’Italia ha battuto il Brasile con una sua doppietta. Cesare Casadei, uno dei talenti principali del nostro calcio, è stato intercettato da La Gazzetta dello Sport: “In Championship ho trovato una realtà diversa (è stato in prestito al Reading, ndr), passare da un settore giovanile a una prima squadra è sempre un bel gradino da salire. Non è semplice, ma ti fa crescere. Tra Inter e Chelsea sono stato fortunato, ho condiviso lo spogliatoio con tanti campioni e ho provato a prendere spunto da tutti.

Mi viene in mente Thiago Silva... […] Sono cresciuto con Kakà, mi è sempre piaciuto un sacco. Poi crescendo ho capito che le caratteristiche non sono proprio le stesse...”.