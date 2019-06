Italia U20, Gabbia: "Non siamo soddisfatti del quarto posto ma dato tutto"

Il difensore dell’Italia Under 20 Matteo Gabbia, di proprietà del Milan, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la sconfitta nella finale terzo e quarto posto contro l’Ecuador: “Abbiamo dato tutto quello che avevamo, non possiamo rimpiangere niente. Oggi abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo”.

Amarezza o soddisfazione per il piazzamento finale?

“Siamo, come detto prima, un grande gruppo e volevamo vincere. Non penso che nessuno sia soddisfatto di essere arrivato quarto. Sappiamo che il torneo era difficile ma volevamo vincere”.