Italia U20, Terracciano convocato per la sfida di Elite League contro la Romania

vedi letture

L'Elite League della Nazionale Under 20 riprende da Targoviste (Romania), sede dell'ultima sfida che vedrà protagonisti gli Azzurrini di Alberto Bollini. Dopo le prime cinque partite, l'Italia è in vetta alla classifica con 13 punti e, contro i pari età romeni (si gioca giovedì 21 marzo alle ore 18), avrà la possibilità di blindare il primato e aggiudicarsi il torneo.

Sarà il primo impegno ufficiale per l'Italia Under 20 nel 2024: nei precedenti cinque match di Elite League, quattro vittorie (a settembre in Repubblica Ceca, a ottobre a Catanzaro contro la Polonia, a novembre in Inghilterra e a Sassuolo contro il Portogallo) e un pareggio, che era arrivato nella gara d'esordio in Germania. Bollini ha convocato 22 giocatori, che si raduneranno lunedì a Coverciano e il giorno successivo partiranno da Bologna alla volta della Romania.

A livello di Under 20, ci sono cinque precedenti tra l'Italia e la Romania, con gli Azzurrini che hanno una serie aperta di quattro successi consecutivi, gli ultimi due proprio in Elite League (ex torneo 8 Nazioni): finì 7-0 a Sassuolo nel novembre del 2021 (doppiette di Bove, Oristanio e Vergani e gol di Milanese), mentre nel novembre 2022 furono i gol di Fabbian e Ambrosino a regalare i tre punti alla squadra allora guidata da Carmine Nunziata.

: Lorenzo Palmisani (Frosinone), Paolo Vismara (Atalanta);: Samuele Angori (Pontedera), Tommaso Barbieri (Pisa), Giovanni Bonfanti (Atalanta), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Alessandro Marcandalli (Reggiana), Filippo Missori (Sassuolo), Iacopo Regonesi (Atalanta), Alessandro Pio Riccio (Modena);: Lorenzo Amatucci (Ternana), Giacomo Faticanti (Ternana), Samuel Giovane (Ascoli), Lorenzo Ignacchiti (Pontedera), Niccolò Pisilli (Roma),: Fabio Abiuso (Modena), Claudio Cassano (Cittadella), Luigi Cherubini (Roma), Luca D'Andrea (Catanzaro), Filippo Distefano (Ternana), Antonio Raimondo (Ternana).- Tecnico: Alberto Bollini; Capodelegazione: Evaristo Beccalossi; Assistente tecnico: Marco Scarpa; Preparatore atletico: Nicolò Varesco; Preparatore dei portieri: Francesco Antonioli; Match analyst: Luca Dalmasso; Medici: Carmelo Papotto, Claudio Bagni; Fisioterapisti: Angelo Cartocci, Giuseppe Galli; Nutrizionista: Alessio Colli; Segretario: Luca Gatto.(tra parentesi le gare giocate): ITALIA (5) 13, Germania (6) 11, Portogallo (6) 9, Polonia (4) 7, Norvegia (3) e Romania (5) 6, Inghilterra (4) 3, Repubblica Ceca (5) 0