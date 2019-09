Italia U21, Gravina: "L'azzurro comincia ad andare di moda"

Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport durante l'intervallo dell'incontro Italia U21-Lussemburgo U21, momentaneamente sul risultato parziale di 2-0 in favore degli Azzurrini, valevole per le qualificazioni all'Europeo Under 21 in programma nell'estate del 2021 in Ungheria e Slovenia:

"Castel di Sangro è una città che accoglie sempre al meglio le nostre nazionali - dichiara il presidente federale -. Oggi stiamo vivendo una bellissima festa. Ci sono tanti bambini delle nostre scuole calcio con i loro accompagnatori e tanti tifosi per questa prima tappa del nuovo corso dell'Under 21".

"Questo è un po' il momento delle nostre nazionali - prosegue Gravina -. L'azzurro comincia ad andare di moda"

Sulla fase finale dell'ultimo Europeo Under 21: "C'è un po' di rammarico, ma, ormai, è passato. Da quell'esperienza negativa abbiamo saputo trarre aspetti positivi come i tanti ragazzi forniti alla Nazionale maggiore".