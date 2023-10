Italia U21, Lorenzo Colombo lascia il ritiro della squadra di Nunziata

vedi letture

Brutte notizie per l'Under 21 di Nunziata: causa indisponibilità lascia il ritiro l'attaccante Lorenzo Colombo, reduce dal successo del weekend con la maglia del Monza. Va letta in questo senso, forse, l'aggiunta al gruppo di Sebastiano Esposito, che dopo la gara con la Sampdoria ha raggiunto il ritiro degli Azzurrini.

L'Italia si è riunita ieri presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia e, oggi svolgerà il primo allenamento. Nel pomeriggio di giovedì 12 è prevista un'amichevole contro la Nazionale Under 18, anch'essa impegnata in uno stage.