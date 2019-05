Italia U21, Mancini in visita a Formello nel ritiro degli azzurrini

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Mentre proseguono la preparazione e il conto alla rovescia verso la fase finale del Campionato Europeo Under 21, gli Azzurrini hanno ricevuto questa mattina la visita del Commissario tecnico della Nazionale maggiore Roberto Mancini. Il ct ha raggiunto Formello e, dopo essersi trattenuto con Luigi Di Biagio, ha salutato la squadra ed ha rivolto a tutti un sincero in bocca al lupo. Meno bella la notizia che riguarda Vittorio Parigini. L'attaccante del Torino ha lasciato infatti il ritiro a causa del mancato recupero dall'infortunio riportato con la società di appartenenza. Doppia seduta di lavoro per la squadra azzurra, che nei prossimi giorni sosterrà un allenamento giornaliero fino a lunedì. Giovedì 6 giugno, entro la mezzanotte, il tecnico ufficializzerà la lista dei 23 calciatori che prenderanno parte al torneo.