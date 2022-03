Italia U21, Nicolato: "Col Montenegro pazienza ed equilibrio"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - "La cosa più importante da fare domani è avere un po' di pazienza, ma non troppa. Noi siamo una squadra che vuole giocare un calcio pulito e fatto di possesso, ma questa gara va anche forzata nella speranza che ci sia magari qualche errore, e nel contempo va mantenuto un equilibrio sul piano difensivo perchè nel contrattacco loro sono molto bravi". Così l'allenatore della nazionale Under 21, Paolo Nicolato, alla viglia del match col Montenegro a Podgorica, ripresa del cammino verso gli Europei 2023 di categoria. "Sicuramente sarà una partita complicata - ha ammonito - e la chiave sarà attaccare in più modi diversi perchè altrimenti, con le squadre schierate così basse, si corre il rischio di diventare prevedibili e complicare la finalizzazione". Nicolato ha deciso di non cambiare nulla nell'impianto base, perchè "dopo quattro mesi in cui non ci siamo visti - ha spiegato - non è saggio cambiare e quindi cerchiamo di proseguire su quanto abbiamo fatto e su quello che fino ad oggi ci ha fatto crescere". Quanto a Montenegro, il tecnico la descrive come "una squadra molto compatta, che riparte molto bene, con un centravanti di grande valore, che fa un calcio verticale. Hanno sempre voglia di fare bella figura e a maggior ragione penso vogliano farlo contro l'Italia". (ANSA).