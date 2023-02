Italia U23 Femminile, 24 convocate per l’amichevole contro la Svezia: c'è anche la rossonera Soffia

Fonte: figc.it

Quinto impegno stagionale per la Nazionale Under 23 Femminile, che a tre mesi di distanza dal pareggio con l’Inghilterra (0-0) nell’amichevole disputata allo stadio ‘Tre Fontane’ di Roma tornerà in campo lunedì 20 febbraio (ore 14.30, diretta streaming sul sito FIGC) al Centro Tecnico Federale di Coverciano per affrontare in amichevole le pari età della Svezia.

Un match, il primo del 2023, che fa seguito ai successi ottenuti con Belgio e Portogallo, al pareggio con l’Inghilterra e all’unica sconfitta stagionale maturata a inizio ottobre a Las Rozas con le padrone di casa della Spagna.

Il tecnico Nazzarena Grilli ha convocato 24 calciatrici, che si raduneranno nella serata di domenica 12 febbraio al Centro Tecnico Federale di Coverciano per sostenere il giorno seguente la prima delle quattordici sedute di allenamento in programma.

L’elenco delle convocate

Portieri: Roberta Aprile (Juventus), Beatrice Beretta (Como), Francesca De Bona (Ternana);

Difensori: Elena Battistini (Sampdoria), Federica D’Auria (Juventus), Caterina Fracaros (Brescia), Michela Giordano (Sampdoria), Marika Massimino (Ternana), Beatrice Merlo (Inter), Eleonora Pacioni (Ternana), Angelica Soffia (Milan), Bianca Vergani (Hellas Verona);

Centrocampiste: Valentina Gallazzi (Pomigliano), Alice Giai (Hellas Verona), Elisa Mariani (Ravenna), Matilde Pavan (Como), Irene Santi (Inter), Eva Schatzer (Juventus);

Attaccanti: Nicole Arcangeli (Parma), Ilaria Alice Berti (Servette), Alice Corelli (Pomigliano), Benedetta Glionna (Roma), Chiara Miriam Longo (Fiorentina), Margherita Monnecchi (Fiorentina).