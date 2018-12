Italia Under 15, dal 6 al 9 dicembre a Coverciano il Torneo di Natale: Patrizia Panico convoca 88 giocatori del 2004

Da giovedì 6 a domenica 9 dicembre presso il Centro Tecnico di Coverciano si svolgerà il consueto Torneo di Natale. Dopo le quattro tappe di selezione tenute negli ultimi tre mesi a Cremona, Coverciano, Roma e Catanzaro, il Torneo rappresenta l’atto conclusivo dell’attività di selezione per formare la nuova Nazionale Under 15. Per l’occasione, il tecnico Patrizia Panico ha convocato 88 giocatori nati nel 2004, che saranno suddivisi in quattro squadre guidate da altrettanti tecnici inseriti nello staff delle Nazionali giovanili con lo scopo di disputare partite a ranghi contrapposti che si giocheranno nel corso della tre giorni al Centro tecnico Federale: a partire da venerdì 7 dicembre, si giocheranno due partite al giorno, una la mattina, l’altra il pomeriggio, per dare al tecnico Azzurro la visione d’insieme necessaria a costruire l’ossatura della Nazionale giovanile che dal prossimo anno affronterà in partite amichevoli i pari età delle altre nazioni.

Oltre allo staff dell’Under 15, saranno presenti Mauro Sandreani e gli osservatori che compongono l’area scouting della FIGC deputata al reperimento dei giovani talenti calcistici sul territorio nazionale: un lavoro di ensemble che all’interno del Club Italia si preoccupa di dare nuove radici al calcio Azzurro.

Tra gli 88 convocati, sono presenti anche quattro giovani rossoneri, cioè il difensore Andrea Bozzolan e gli attaccanti Gabriele Alesi, Niccolò Sette e Leonardo Rossi.