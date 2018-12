Italia Under 16, i convocati per l'amichevole con la Turchia: presenti anche tre giovani rossoneri

Reduce dalla netta vittoria (3-0) contro l’Ungheria a Telki, la Nazionale Under 16 è pronta a tornare in campo per l’ultimo impegno del 2018. Sarà l’amichevole contro la Turchia, in programma mercoledì 12 dicembre a Savignano sul Rubicone (ore 11), a chiudere la stagione in corso.

Per l’occasione il tecnico azzurro Daniele Zoratto ha convocato 20 Azzurrini, che si raduneranno lunedì prossimo a Milano Marittima e nel pomeriggio sosterranno la prima seduta di allenamento. Prima convocazione con l’Under 16 per il difensore della Juventus Gabriele Mulazzi e per il centrocampista dell’Inter Luca Magazzù.

L'elenco dei convocati:

Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Elia Priori (Inter);

Difensori: Ramen Cepele (Inter), Andrea Ceresoli (Atalanta), Alessandro Citi (Milan), Filippo Grassi (Atalanta), Federico Moraschi (Atalanta), Gabriele Mulazzi (Juventus), Mattia Zanotti (Inter);

Centrocampisti: Gabriele Berto (Atalanta), Cesare Casadei (Inter), Giovanni Fabbian (Inter), Samuel Giovane (Atalanta), Luca Magazzù (Inter), Fabio Miretti (Juventus), Federico Zuccon (Atalanta);

Attaccanti: Tommaso De Nipoti (Atalanta), Degnand Wilfried Gnonto (Inter), Stephane Henoc N’Bbesso (Milan), Alessio Rosa (Atalanta).

Staff - Coordinatore nazionali giovanili: Maurizio Viscidi; Tecnici federali: Daniele Zoratto, Elvis Abbruscato; Segretario: Alessandro Lulli; Preparatore dei Portieri: Antonio Chimenti; Preparatore Atletico: Marco Montini; Medico Federale: Piergiorgio Drogo; Fisioterapista: Marco Di Salvo.