Italia Under 16, i convocati per l’amichevole con l’Ungheria: ci sono anche tre rossoneri

Reduce dalla doppia amichevole di fine ottobre contro l’Ucraina, la Nazionale Under 16 torna in campo mercoledì 21 novembre a Budapest dove affronterà i pari età dell’Ungheria. Per l’occasione il tecnico Daniele Zoratto ha convocato 19 Azzurrini che si raduneranno domenica sera a Roma e il giorno seguente partiranno per Budapest.

L'elenco dei convocati:

Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Elia Priori (Inter);

Difensori: Ramen Cepele (Inter), Andrea Ceresoli (Atalanta), Alessandro Citi (Milan), Filippo Grassi (Atalanta), Federico Moraschi (Atalanta), Mattia Zanotti (Inter);

Centrocampisti: Gabriele Berto (Atalanta), Cesare Casadei (Inter), Giovanni Fabbian (Inter), Samuel Giovane (Atalanta), Fabio Miretti (Juventus), Lorenzo Peschetola (Inter), Federico Zuccon (Atalanta);

Attaccanti: Tommaso De Nipoti (Atalanta), Degnand Wilfried Gnonto (Inter), Stephane Henoc N’Bbesso (Milan), Alessio Rosa (Atalanta).

Staff - Coordinatore nazionali giovanili: Maurizio Viscidi; Tecnici federali: Daniele Zoratto, Daniele Franceschini; Segretario: Alessandro Lulli; Preparatore dei Portieri: Davide Quironi; Preparatore Atletico: Marco Montini; Medico Federale: Piergiorgio Drogo; Fisioterapista: Marco Di Salvo.