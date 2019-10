Italia Under 17, a Cesenatico l'ultimo raduno prima dei Mondiali

(ANSA) - ROMA, 3 OTT - Ultimo appuntamento premondiale per la Nazionale Under 17. Il selezionatore Carmine Nunziata ha convocato 26 giocatori che, da lunedì 7 a domenica 13 ottobre, si raduneranno a Cesenatico per l'ultimo appuntamento prima della partenza (20 ottobre) per il Brasile, dove si disputerà il Mondiale Under 17. Saranno 21 i giocatori ammessi nella lista iridata, che dovrà essere comunicata alla Fifa entro il 16. L'Italia è stata inserita nel Gruppo F, con Paraguay, Messico e Isole Salomon; l'esordio contro quest'ultima Nazionale lunedì 28 ottobre nello stadio Bezerrao di Gama. Tra i prescelti, due i ritorni: quelli del difensore romanista Riccardo Calafiori e del centrocampista dell'Inter, Riccardo Boscolo Chio, ai quali si aggiunge il rientro dell'attaccante milanista Lorenzo Colombo. Prima chiamata per il difensore del Novara, Tommaso Barbieri, che si sta mettendo in evidenza nel campionato di C.