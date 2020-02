Italia Under 18, convocato anche il rossonero Capone per il match contro la Francia

Come riporta il profilo Twitter del settore giovanile del Milan, il rossonero Andrea Capone è stato convocato per l'amichevole che l'Italia Under 18 giocherà a Clairefontaine con la Francia il prossimo 12 febbraio.

