Italia under 19, amichevole contro la Georgia: i convocati. C'è il rossonero Bellanova

Ultimo test annuale per la nazionale under 19 di Federico Guidi, di scena Il 5 dicembre alla "David Petriashvili Arena" di Tbilisi per un'amichevole contro la Georgia. Il giorno seguente l'Italia conoscerà le avversarie nella Fase Elite del Campionato Europeo.

Il ct Federico Guidi ha convocato i seguenti venti giocatori:

Portieri

Marco Carnesecchi (Atalanta), Alessandro Russo (Genoa)

Difensori

Raoul Bellanova (Milan), Axel Campeol (Sampdoria), Antonio Candela (Genoa), Simone Canestrelli (Empoli), Gabriele Corbo (Bologna), Paolo Gozzi Iweru (Juventus)

Centrocampisti

Nicolò Fagioli (Juventus), Lorenzo Gavioli (Inter), Hans Nicolussi Caviglia (Juventus), Marco Pompetti (Inter), Manolo Portanova (Juventus), Thomas Schirò (Inter)

Attaccanti

Davide Merola (Inter), Vincenzo Millico (Torino), Roberto Piccoli (Atalanta), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Alessio Riccardi (Roma), Eddie Anthony Salcedo Mora (Inter).