Italia-USA, 0-0 all'intervallo: quattro occasioni per gli azzurri

0-0 all'intervallo tra Italia e USA nell'amichevole di questa sera a Genk. Tre occasioni per gli azzurri nei primi 18 minuti: la prima con Federico Chiesache una volta superato Moore è entrato in area calciando però debolmente, la seconda con Domenico Berardi, su cross dello stesso esterno della Fiorentina, ma il suo colpo di testa non ha trovato lo specchio della porta e la terza, la più importante, con Leonardo Bonucci, fermato dal riflesso di Horvat. Nel finale di tempo ancora Berardi, al 39' è andato vicino al vantaggio per l'Italia ma ancora una volta il numero 12 statunitense è stato bravo a dire di no alzando con la mano di richiamo sopra la traversa il sinistro a giro del giocatore del Sassuolo.