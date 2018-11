Italia-USA 1-0, decide Politano allo scadere

Sorride l'Italia grazie alla rete di Matteo Politano. Un gol dell'esterno al 94' ha regalato infatti la vittoria agli azzurri nell'ultima gara del 2018: percussione centrale con assist di Marco Verratti per l'ex Sassuolo e vittoria allo scadere per gli uomini di Roberto Mancini che sono finalmente riusciti a sbloccarsi. Quattro occasioni nel primo tempo con Chiesa, Bonucci e due volte Berardi senza però riuscire a sbloccare il risultato. Nella ripresa le cose non sono cambiate con gli azzurri che hanno provato a vincere creando ottime opportunità, soprattutto con Kevin Lasagna, fermato sul più bello per due volte dal portiere avversario Horvath e sparando alto a meno di dieci minuti dalla fine. Nel mezzo l'opportunità più importante è capitata sui piedi dell'esordiente Grifo ma ancora una volta è stato l'estremo difensore statunitense a opporsi alla grande. Da segnalare anche una grande parata di Sirigu su colpo di testa di Zimmerman. Esordio storico infine per Moise Kean, primo 2000 a indossare la maglia della Nazionale maggiore.