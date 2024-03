Italiano a Sky: "Dobbiamo ripartire forte: è ciò che ci avrebbe chiesto Barone"

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, si è così espresso a SkySport nel pre Fiorentina-Milan: "Sono stati giorni difficili, momenti che nessuno voleva affrontare, ma bisogna ripartire e bisogna ripartire forte. È cio che Joe avrebbe chiesto a questa squadra. Dobbiamo onorare la sua memoria".

Ne ha parlato anche Cristiano Biraghi, capitano dei viola: "Dobbiamo giocare oggi per tutto ciò che ha fatto Joe per noi, lui ci darà una spinta e magari è la spinta che ci serve per fare qualcosa di importante".