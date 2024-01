Italiano e Motta mine vaganti, le big pronte a cambiare. Il valzer delle panchine è cominciato

vedi letture

Il 2024 è appena cominciato ma potrebbe portare grandi sconvolgimenti sulle panchine delle grandi squadra della Serie A. Ne parla oggi il Corriere dello Sport, che fa una panoramica sui possibili cambiamenti e l'inizio di nuovi cicli. Dal Milan al Napoli (Pioli e Mazzarri non dovrebbero proseguire oltre giugno) passando per Roma, Lazio e Fiorentina, tanti potrebbero scegliere di cambiare guida tecnica.

Non sembra essere il caso dell'Inter, solidissima con Simone Inzaghi, e nemmeno della Juventus, con un Allegri sempre più saldo che potrebbe essere insidiato solo da un eventuale ritorno di Antonio Conte o da un'offerta faraonica proveniente dall'Arabia Saudita.

Tutte le altre, invece, pensano di affidarsi a nuovi allenatori e per questo motivo è da monitorare attentamente la situazione di tre mister emergenti: Thiago Motta, Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino. I primi due hanno portato Bologna e Fiorentina nella lotta per l'Europa che conta e sono entrambi in scadenza di contratto. Italiano è al terzo anno in viola e sembra essere arrivato alla fine di un percorso; potrebbe essere il momento giusto per spiccare il volo, mentre non è scontato che Motta lasci i felsinei. Da monitorare anche la situazione di Maurizio Sarri: l'appuntamento con Lotito è fissato per marzo e non sono esclusi colpi di scena.