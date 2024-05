Italiano: "Napoli, Milan, Bologna, Torino interessate a me? Solo chiacchiere. Se stiamo ad ascoltare tutte queste voci..."

vedi letture

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Club Brugge in Conference League, nella gara valida per la semifinale di andata.

Si parla di Napoli, Milan, Bologna, Torino. La distraggono queste voci?

"Non può essere un argomento per me. Sono alla vigilia di una partita troppo importante a cui tutti teniamo e che stiamo preparando nel migliore dei modi. Sappiamo quello che penso ma non ho intenzione di distogliere la concentrazione dalla partita di domani".

Quindi non si è incontrato con il Torino?

"No, per me esiste il Brugge, il resto sono solo chiacchiere: Napoli, Bologna, Milan, Torino, poi? Ho letto anche il Marsiglia. Se stiamo ad ascoltare tutte queste voci... La massima attenzione è su domani".