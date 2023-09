Jacobelli: "A Chukwueze dobbiamo concedere il tempo necessario per inserirsi"

Oggi esordio da titolare per Samu Chukwueze in Champions League con il Milan. Commenta così la sua prestazione Xavier Jacobelli: "A Chukwueze dobbiamo concedere il tempo necessario per inserirsi. Spesso si ritiene che un giocatore straniero che arrivi nel nostro campionato possa inserirsi senza difficoltà. Cambiando paese, cultura, metodologia d’allenamento, compagni si pensa che schioccando le dita possa già inserirsi. Le qualità non si discutono, è solo questione di tempo. È giusto che stasera abbia cominciato la sua avventura in Champions dall’inizio".