Jacobelli a Milan TV: "I tifosi vogliono cuore e anima in campo, il Milan senza Coppe Europee è utopia"

Si avvicina sempre di più l'ora della verità, con i rossoneri in campo questa sera al St James's Park, casa del Newcastle. Il Milan di Stefano Pioli è reduce da una sconfitta in campionato contro l'Atalanta. Il rientro di Rafa Leao porterà vivacità e velocità sul'esterno sinistro, con Pulisic che tornerà a destra. Theo confermato da centrale, sarà anche la gara di Loftus-Cheek, che torna così a giocare in Inghilterra dopo averlo fatto con il Chelsea.

Queste le interessanti parole del giornalista Xavier Jacobelli che ha parlato così del Milan ai microfoni di Milan TV: "Pensare ad un Milan senza Coppe Europee è utopia, la Champions ha interessi di ogni tipo, soprattutto economico e i rossoneri lo sanno bene. Può essere la gara di Leao, al rientro oggi dall'infortunio. I tifosi del Milan si aspettano una prova che possa dimostrare senso di appartenenza, questa sera è una gara da dentro o fuori".