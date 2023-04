Jacobelli: "A Napoli ci vorrà un altro Milan, la qualificazione è aperta"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Xavier Jacobelli, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV commentando il successo dei rossoneri in Champions contro il Napoli: "A Napoli ci vorrà un altro Milan. La parte finale della partita non è quella che mi aspettavo che il Milan giocasse. Il risultato è molto prezioso ma il discorso qualificazione è più che mai aperto. Giroud ha fatto una partita mostruosa dal punto di vista della dedizione. Penso che questo sia il quarto di finale più aperto. L'errore da non commettere è pensare che il gol sia sufficiente ma il Milan non lo commetterà".