Jacobelli: "Ciò che preoccupa di più è la fragilità in fase difensiva"

vedi letture

Quanta sofferenza per il Milan al Roazhon Park di Rennes. I rossoneri vengono sconfitti 3-2 dai francesi e vanno per tre volte sotto dopo aver recuperato per due volte. Gli ultimi venticinque minuti circa sono tutti in apnea per i rossoneri che devono contenere un Rennes molto generoso che prova a trovare i due gol che potevano valere dei clamorosi tempi supplementari. Nello studio di Milan Tv, a fine partita, è intervenuto il giornalista Xavier Jacobelli che ha analizzato la partita.

Queste le parole di Jacobelli sulla partita: "Quello che preoccupa è la fragilità fase difensiva perchè il Milan ha subito 7 gol in due partite con Monza e Rennes. Una cosa sicuramente di cui Pioli e la squadra parleranno prima della partita con l’Atalanta."