Jacobelli: "Deluso dal primo tempo, mi aspettavo un Milan decisamente diverso"

Il Milan vince 2-1 in casa del Newcastle ma fallisce la missione Champions: i ragazzi di Pioli giocheranno in Europa League essendo arrivati quindi terzi dietro Borussia e PSG. Dopo un primo tempo disastroso, i rossoneri pareggiano nella ripresa e rimontano nel finale con Chukwueze, al secondo gol consecutivo in Champions League. Ha parlato così della partita, il giornalista Xavier Jacobelli.

Queste le sue parole ai microfoni di Milan TV: "Onestamente sono un pò deluso dal primo tempo giocato dai rossoneri, dall'approccio alla partita e quindi dall'essersi dover ritrovati a rimontare la partita. Sicuramente è una vittoria che ha fatto bene al gruppo, però mi aspettavo altro perchè era una delle partite più importanti dell'ultimo periodo. Buon secondo tempo, questo lo dico, ma nel primo tempo la squadra ha fatto male, mi dispiace per questo".