Jacobelli difende Pioli: "Gli infortuni non possono essere colpa del tecnico"

Il direttore Xavier Jacobelli è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio nel corso della mattinata, al programma L'Editoriale, e ha parlato anche di Milan. Il giornalista si è schierato dalla parte di Pioli, difendendolo - un po' sorprendentemente - anche sulla situazione infortuni che sta vivendo la squadra rossonera.

Che scelta deve fare il Milan con Pioli?

“Non so se in questo momento sia appeso ad un filo, per me merita rispetto. È vero che è stato eliminato dalla Champions League, ma non dimentico il rigore scandaloso contro il Newcastle che ha poi qualificato il PSG. In più ci sono i trentuno infortuni, che non possono essere colpa del tecnico. Adesso vedremo alla ripresa del campionato quali saranno i risultati, ma dire che Pioli si gioca la panchina significa dimenticare ciò che ha fatto negli ultimi quattro anni e due mesi”.