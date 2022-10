Jacobelli: "Il Milan ha fatto passi da gigante, Pioli è la guida riconosciuta della squadra"

MilanNews.it

Xavier Jacobelli, giornalista, è intervenuto a Milan TV soffermandosi su Stefano Pioli: “Pioli ha festeggiato il nove ottobre i tre anni alla guida del Milan. In questi anni il Milan ha fatto passi da gigante. Mi hanno colpito le sue grandi capacità di fronteggiare le emergenze. Passo dopo passo è evidente la crescita della consapevolezza e della propria forza, l’autostima collettiva e la fiducia nei giocatori. Pioli insiste sempre sull’unità e la solidità del gruppo, che lo segue in tutto e per tutto. La guida riconosciuta dell’allenatore ed i risultati sono il propellente ideale per questo Milan. Pioli è uno dei migliori rappresentanti della scuola tecnica di Coverciano”.