Jacobelli: "Il Milan se la gioca alla pari con il Tottenham. L'effetto San Siro sarà importante"

Xavier Jacobelli, giornalista, è intervenuto a Milan TV soffermandosi sulla sfida in programma questa sera a San Siro con il Tottenham: “Penso che questa partita capiti a proposito per misurare lo stato di convalescenza del Milan dopo la vittoria sul Torino. Più in generale se il Milan fa il Milan degli ultimi tre anni se la può giocare assolutamente alla pari. Penso che sarà importante anche l'effetto San Siro. Questi 75mila spettatori saranno sicuramente un uomo in più. Per il Milan sarà importante la prima fase della partita per capire se il Tottenham sarà vulnerabile in difesa".