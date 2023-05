Jacobelli: "L'assenza di Leao è pesante ma credo sia saggio non rischiarlo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Xavier Jacobelli, giornalista, è intervenuto a Milan TV soffermandosi anche su Rafael Leao poco prima della sfida di Champions contro l'Inter: "L'assenza di Leao è pesante ma credo sia saggio non rischiarlo. Possiamo confermare che anche la presenza di Cardinale non è casuale, anche sul fronte del prolungamento del contratto. Questa è la notizia più bella per il Milan. Hai sottratto un elemento di punta a le lusinghe dei grandi club e conferma la strategia di programmazione della società. Se riesci a prolungare il contratto di un giocatore di talento come Leao è significativo".