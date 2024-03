Jacobelli: "L'impianto di proprietà è fondamentale. I tempi sono lunghi per la burocrazia"

Momento enigmatico per il Milan che dopo il pareggio con l'Atalanta, nonostante una buona prestazione, ha detto definitivamente addio ai sogni scudetto - che si erano comunque già quasi estinti - e ora deve concentrarsi sulla Lazio per non farsi scappare nuovamente il secondo posto della Juventus, oltre che sull'Europa League in cui affronterà agli ottavi di finale lo Slavia Praga. A parlare del momento rossonero ci ha pensato il giornalista Xavier Jacobelli, intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

Quanto tempo devono attendere i tifosi rossoneri prima della costruzione di un loro nuovo stadio di proprietà?

“I tempi lunghi sono esclusivamente dettati dalla burocrazia. Ora c’è da capire quale strada intendono seguire Milan e Inter, con concretezza. Il tema non è tanto ristrutturare o no San Siro. Logico è, e questo Cardinale lo sa, che ormai - nel calcio moderno - lo stadio di proprietà è fondamentale. In termini di brand, ma anche di appetibilità di calciatori di livello internazionale dal mercato”.