Jacobelli: "La sfida con il Tottenham è un esame di maturità internazionale per il Milan"

© foto di Federico De Luca 2023

Xavier Jacobelli, giornalista, è intervenuto a Milan Tv poco prima della sfida con il Tottenham soffermandosi sull'importante gara di Champions: "La qualificazione potrebbe concordare un introito intorno ai 20 milioni di euro. Sappiamo cosa significa la Champions League. Sono molto cuorioso di verificare l'impatto del ritorno in panchina di Conte. Il Tottenham all'inizio della stagione puntava a qualificarsi per la prossima Champions League, è linea di volo. Per il Milan è un esame di maturità internazionale".