Jacobelli: "La vittoria con il Tottenham è da dedicare a Pioli. Ha dimostrato capacità e resilienza"

Xavier Jacobelli: “Credo che sia ancora di più apprezzabile questo rilancio prepotente del Milan di Pioli per l’atteggiamento che ha tenuto. Non ha nascosto le proprie preoccupazioni, si è assunto una responsabilità anche superiore di quella addossata ad un allenatore. È la squadra che non ha girato nel mese di gennaio ma Pioli ha dimostrato capacità e resilienza. La vittoria con il Tottenham è da dedicare a lui. La Champions League è l’habitat naturale del Milan. In questo palcoscenico è tutta un’altra cosa, è un altro clima. E il Milan ha tutto questo nel proprio DNA”.