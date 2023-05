Jacobelli: "Mi aspettavo un Milan grintoso ma la squadra mi ha sorpreso negativamente"

MilanNews.it

Xavier Jacobelli, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV commentando la prova offerta dai rossoneri contro l'Inter in Champions League: "Mi aspettavo soprattutto un Milan grintoso, che cercasse di colmare il gap con una condizione superiore a quella dell'Inter. Il varco che si è aperto per l'attacco dell'Inter è stato micidiale. Il Milan mi ha sorpreso negativamente e nella ripresa, con i cambi, hai avuto la prova di cosa dovrà fare la società in estate".