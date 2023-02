Jacobelli: "Milan sulla strada giusta per ritrovarsi. Guarito? Lo capiremo con l'Atalanta"

MilanNews.it

Il noto giornalista Xavier Jacobelli è intervenuto domenica nel corso di Tutti Convocati, trasmissione radiofonica di Radio 24 e ha parlato così del momento del Milan: "Più che un ex malato, il Milan è una formazione sulla strada giusta per ritrovare se stessa. Se è guarito lo capiremo domenica prossima, nello scontro diretto per la Champions contro l'Atalanta"