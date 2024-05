Jacobelli: "Partenza Giroud lascia una voragine. Milan, bisogna puntare ad un grande centravanti"

Non solo Stefano Pioli, quella contro la Salernitana sarà anche l’ultima partita da giocatore del Milan di Olivier Giroud. Il club in estate dovrà colmare l’enorme buco che lascerà il francese andando sul mercato; ne parla in diretta su Sky Sport 24 Xavier Jacobelli. Queste le sue dichiarazioni:

“La partenza di Giroud apre non una lacuna, ma una voragine al centro dell’attacco del Milan. Il Milan ovviamente sa che il primo obiettivo sul mercato debba essere per forza di cose la ricerca di un sostituto all’altezza di Giroud, il cui apporto è stato eccezionale. Parliamo di un giocatore che da 13 stagioni sportive a questa parte va sistematicamente in doppia cifra considerando anche le reti realizzate con la maglia della nazionale francese.

Quindi è chiaro che la serietà e la professionalità, e le stesse attestazioni di affetto dei tifosi nei confronti di Giroud, testimoniano la grandezza di questo atleta esemplare che ha fatto questa scelta americana, evidentemente mosso anche dal desiderio di scoprire, nella fase finale della sua carriera, una realtà completamente nuova ed in fase di enorme proposizione a livello internazionale. È evidente che il Milan per prima cosa debba puntare ad un grande centravanti per la prossima stagione. Non è facile, sappiamo benissimo quali siano i costi a questi livelli, ma questo deve essere il primo obiettivo”.