Jacobelli: "Pioli messo in discussione più dall'interno che dall'esterno. Tifoseria insofferente"

Xavier Jacobelli, nel suo intervento a Sky Sport 24, parla del momento del Milan e di Pioli.

Queste le sue dichiarazioni: “Questo rischiatutto Milan è perché ho le sensazione tutte le volte che lo vedo, dall’inizio di questa stagione, che ogni volta che sembra avere l’acqua alla gola tira fuori la testa con un colpo di genio, anche con un certo sprezzo del pericolo. Ad un certo punto col Frosinone il Milan stava perdendo e Pioli ha mandato in campo tutte le punte che aveva. Un’operazione rischiosa, così com’era successo altre volte. Ha questa capacità di sopravvivere ai suoi segnali d’allarme, è successo tante volte in stagione”.

Su Pioli: “È costretto a convivere con una sorta di esame perché è messo in discussione, paradossalmente, più dall’interno che dall’esterno. Sembra quasi che le voci sul fatto che Pioli sia in discussione, che non possa essere confermato per la prossima stagione, o che addirittura potesse essere esonerato a stagione in corso venivano più dalla società e dalla tifoseria che è molto insofferente, e non si capisce perché. Il Milan comunque è lì. È giusto che il Milan si ponga obiettivi anche in vista di un’Europa League in cui se la può giocare. Non è la favorita ma se la può giocare. Con questo spirito sarà un Milan che farà divertire i tifosi da qui alla fine della stagione”.