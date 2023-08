Jacobelli: "Quello del Milan è IL girone di ferro. La rosa è all'altezza delle sfide che attendono i rossoneri"

Xavier Jacobelli, noto giornalista, commenta così a Milan TV il sorteggio Champions del Milan, che nel gruppo F incontrerà PSG, Borussia Dortmund e Newcastle: “Conforta la qualità dell’organico che è stato allestito. Secondo me è all’altezza delle sfide che attendono il Milan in campo internazionale nonostante questo sia davvero IL girone di ferro.

Penso che la partenza così brillante del Milan sia propedeutica ad un’ottima stagione anche in campo internazionale. Sottolineo il fattore gioco: in questa competizione e a questi livelli se tu non hai un gioco di qualità, e il Milan ce l’ha, non vai da nessuna parte”.