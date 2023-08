Jacobelli: "Sfida contro la Roma molto importante, il Milan andrà all'Olimpico nelle migliori condizioni possibili"

Xavier Jacobelli, noto giornalista, parla a Milan TV del nuovo Milan, tra mercato e primi impegni in campionato: “Il Milan in queste prime due giornate è una delle squadre che più mi ha favorevolmente impressionato per gioco e risultati. Quando conduci una campagna di questo tipo, aumentando la qualità del tasso tecnico… Poi mi sembra che Pioli stia bruciando i tempi. La partita contro la Roma è molto importante: i giallorossi hanno fatto una falsa partenza ma sono galvanizzati da Lukaku. È un Milan che si presenterà all’Olimpico nelle migliori condizioni possibili”.