Jacobelli: "Tra Milan e Chelsea scontro al vertice, mi aspetto una conferma della gara con la Juve"

Xavier Jacobelli, giornalista, è intervenuto a Milan TV commentando la partita in programma a San Siro fra Milan e Chelsea: “La partita di questa sera è una prova di maturità per il Milan. In caso di vittoria la strada diventerebbe molto più sgombra di ostacoli. Mi aspetto una conferma della prestazione contro la Juventus. È stato un Milan che ha creduto in una reazione che non è stata solo d’orgoglio. Penso che esistano le possibilità per ripetere la prestazione con la Juventus fermo restando che Potter è sempre più padrone del Chelsea. I risultati gli stanno dando ragione. È uno scontro al vertice, se il Milan se lo aggiudicasse darebbe una sterzata alla propria stagione anche in campionato”.