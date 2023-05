Jacobelli verso Spezia-Milan: "I liguri cercheranno sicuramente i tre punti"

MilanNews.it

Xavier Jacobelli, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV proiettandosi anche alla prossima gara di campionato fra Milan e Spezia: "Lo Spezia è invischiato nella lotta salvezza e cercherà sicuramente i tre punti. Il Milan deve convincersi che sia fondamentale fare l'impresa. Deve anche recuperare Leao, a costo di non giocare a La Spezia. Non vedo perché debba essere rischiato in una gara di campionato. Dovrà anche capire le condizioni di Bennacer, un giocatore importante, l'architrave del pacchetto centrale di Pioli. Speriamo che il suo infortunio non sia niente di grave".