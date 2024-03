Jacobelli : "Vincere l'Europa League sarebbe significativo per questa squadra"

In merito all'imminente sfida in programma alle 18.45, ha parlato così il Xavier Jacobelli, giornalista del Milan. Queste le sue parole riguardanti il percorso europeo del Milan in questa Europa League.

Ecco le sue dichiarazioni a Milan TV: "Questa squadra può arrivare fino in fondo e sfatare questo tabù che dura da sempre per la Coppa Uefa o Europa League. I giocatori di Pioli sono consapevoli dell'impegno e della possibilità di vincere un trofeo, sarebbe significativo per questo gruppo".